Start beim Favoriten

Fast elf Monate haben die Fußballerinnen auf diesen Moment gewartet. Entsprechend glücklich sind sie, dass der Ball in der Verbandsliga wieder rollt. „Nach der langen Zeit ohne Pflichtspielbetrieb sind alle froh, dass wieder gespielt wird und es hoffentlich auch lange so bleibt“, sagt stellvertretend Michael Malinka, der Trainer des SC Kirn-Sulzbach. Wobei sich die DSG Breitenthal noch eine Woche länger in Geduld üben muss, da ihr Gastspiel beim TuS Heltersberg auf den 25. September verlegt wurde.