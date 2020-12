Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 21:30 Uhr

Kirn-Sulzbach Starkes Kiefer-Comeback Zweites Spiel, zweiter Sieg: Es läuft bei den Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach. Allerdings hatten sie im Verbandsliga-Heimspiel gegen den FFC Niederkirchen II, das sie mit 2:0 (0:0) gewannen, Anlaufschwierigkeiten. Erst nach einer Pausenansprache übernahmen sie das Kommando.