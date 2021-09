Auf die Trinkpausen hätten die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach verzichten können, denn unmittelbar danach ließen sie sich zwei Gegentore einschenken. In der 32. Minute ging die SG Ingelheim/Drais durch Lana Finkenauer in Führung, und Franziska Becker (68.) stellte auf 2:0. Doch so schnell gab sich der SCK zum Verbandsliga-Start in Ingelheim nicht geschlagen und durfte sich am Ende über ein 2:2 (0:1) freuen.