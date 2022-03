Sechs Tore: Das war der Tag der Frida Roeth

Überlegenheit im Passspiel und in der Schnelligkeit machten den Unterschied und führten zu einem klaren 7:0-Erfolg. Und es war der Tag von Frida Roeth, die fast im Alleingang den Sieg für die FMSG sicherstellte. Auf Zuspiel aus dem Mittelfeld und nach Doppelpässen mit ihren Sturmpartnerinnen erzielte sie drei Tore in der ersten Hälfte (12., 30., 39.) sowie drei Tore nach der Pause (41., 44., 75.). Zudem traf Lena Schuck in der 20. Minute. Die starke Leistung der Torhüterin des SCK verhinderte weitere Gegentreffer. Nur selten konnte sich der SCK in der Hälfte der FMSG in Schussposition bringen. Ging trotz der sicheren FMSG-Abwehr mal ein Ball auf den Kasten, so war Torhüterin Lilian Ruttkiewicz ein sicherer Rückhalt. „Ein tolles Spiel von uns an einem sonnigen Tag, dazu ein Sieg im Nahe-Derby. So macht Fußball Spaß“, freute sich der FMSG-Verantwortliche Jens Lehnhoff.