SCK-Ziel heißt Aufstiegsrunde

Ich habe keine Lust, am Sonntag zu Hause darauf zu warten, wie die anderen spielen“, sagt SCK-Trainer Michael Malinka, dessen Team am Samstag um 16 Uhr den SV Obersülzen empfängt. Malinka hofft, dass seine Spielerinnen an die Abwehrleistung der Vorwoche anknüpfen können. „Unter der Ausgangslage, unter der das Spiel steht, muss jeder heiß sein“, fordert der Coach. Torhüterin Luisa Herrmann fällt aus, für sie springt Katharina Hübner ein. Auch Katharina Conrad steht nach ihrem Kreuzbandriss wieder in den Startlöchern. tip