SCK-Gegner hat zu wenig Personal

Bereits am zweiten Spieltag gab es die erste Zwangspause für die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach. Wegen Personalmangels bat der SC Siegelbach II kurzfristig um eine Verlegung, der SCK stimmte zu. Ein Nachholtermin wurde bereits gefunden. Die Partie soll nun am Donnerstag, 23. September, um 19.15 Uhr ausgetragen werden. tip

Präsenztage geplant

Ausbildung. Aufgrund großer Nachfrage wird es im Kinderfußballprojekt des SWFV weitere Präsenztage zur Ausbildung von Kindertrainern geben. An der Nahe geplant: 18. September in Langenlonsheim, 2. Oktober in Breitenthal und 23. Oktober in Baumholder.