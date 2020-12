SCK sucht Talente

Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 17:32 Uhr

In Sachen Mädchenfußball sieht es im Kreisgebiet nicht gerade rosig aus. Umso wichtiger ist es dem SC Kirn-Sulzbach, die Fahne hochzuhalten. Für seine B-Juniorinnen, die in der Landesliga beheimatet sind, sucht der Verein Unterstützung und lädt deshalb alle interessierten Spielerinnen am Samstag, 20.

.

tip

Juni, um 15 Uhr zum Probetraining ein. Speziell die Jahrgänge 2004 bis 2007 will der SCK ansprechen. „Es können gerne aber auch alle Mädchen kommen, die Lust haben“, sagt Frauentrainer Michael Malinka und fügt an: „Es ist wichtig, dass es weiterhin Mädchenfußball in der Region gibt. Kirn-Sulzbach ist nach wie vor ein Aushängeschild im Mädchenfußball, das wollen wir erhalten.“ Das Training wird selbstverständlich unter den zu diesem Zeitpunkt geltenden Corona-Vorschriften durchgeführt. Ansprechpartner Michael Malinka ist per E-Mail zu erreichen unter: