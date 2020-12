Region Nahe

Eigentlich sollte diese Woche für die DSG Breitenthal die Woche der Nahe-Derbys werden. Am Mittwoch stand die Partie beim VfL Rüdesheim auf dem Plan, am Samstag um 18 Uhr wartet das Heimspiel gegen den SC Kirn-Sulzbach. Doch die Partie in Rüdesheim, die bereits zum zweiten Mal angesetzt worden war, fiel erneut aus und ist nun ein Fall für die Verbandsspruchkammer.