Kirn-Sulzbach

SCK ist heiß auf Fußball

Mit Sorgen beobachtet Michael Malinka die anhaltenden Niederschläge. Der Platz in Kirn-Sulzbach ist in keinem guten Zustand, und sollte es weiter regnen, droht die Heimpartie gegen den SV Ober-Olm am Samstag um 18 Uhr ins Wasser zu fallen. „Wir sind so gut wie vollzählig und würden gerne spielen“, sagt der Trainer des SC Kirn-Sulzbach. Nach der langen Winterpause sind er und seine Verbandsliga-Fußballerinnen froh, wenn es wieder losgeht.