Breitenthal Remis ist das Ziel Am heutigen Samstag um 18 Uhr gastiert die DSG Breitenthal in der Frauenfußball-Verbandsliga beim TuS Heltersberg, um das verlegte Spiel vom ersten Spieltag nachzuholen. Die Gastgeberinnen sind mit zwei Siegen aus zwei Spielen sehr gut gestartet und klarer Favorit in dieser Partie. Die DSG konnte aus zwei Spielen bisher nur einen Punkt mitnehmen.

DSG-Trainer Oliver Hebel strebt an, wie im Derby gegen den SC Kirn-Sulzbach in der vergangenen Woche aufzutreten. Mit einem erneuten Unentschieden wäre Hebel sehr zufrieden, bleibt aber angesichts der starken Spielerinnen von Heltersberg – insbesondere Nadine Fols und Lena Zimmermann – realistisch. Personell ist die DSG am Samstag gut aufgestellt.