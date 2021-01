Merxheim

50 Jahre Frauenfußball in Deutschland wird in diesen Wochen gefeiert. 21 Jahre lang drückte der FCV Merxheim dem Frauenfußball an der Nahe seinen Stempel auf. „Unsere Frauenfußballjahre lassen sich sehr gut in zwei Hälften teilen. Die ersten Jahre waren die Spaßjahre, ehe es in der zweiten Dekade dann leistungsorientierter zuging“, erzählt Sandra Engelmann, die viele dieser Jahre intensiv miterlebte und die heute sagt: „Es war eine unheimlich schöne Zeit, für die ich sehr dankbar bin.“