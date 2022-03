In der ersten Runde des Verbandspokals kommt es zu einem Duell, das zwei Wochen später auch in der Frauenfußball-Verbandsliga ansteht. VfL Rüdesheim gegen SC Kirn-Sulzbach heißt es in den nächsten Wochen also zweimal. Beide Teams gehen mit ähnlichen Voraussetzungen in das Pokalduell am Sonntag um 17 Uhr im Rüdesheimer Rosengarten.