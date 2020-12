Breitenthal

Mit einem Gastspiel beim TSV Schott Mainz II beginnt für die DSG Breitenthal am Samstag (16.30 Uhr) die Saison in der Frauen-Verbandsliga. Eine Saison, in der der älteste Frauenfußballverein in Rheinland-Pfalz ähnlich erfolgreich auftrumpfen möchte wie in der vergangenen. Trainer Oliver Hebel ist zuversichtlich, dass das gelingen kann.