Kirn-Sulzbach

Malinka will Reaktion sehen

Neuer Anlauf für die Heim-Premiere des SC Kirn-Sulzbach: Die Verbandsligapartie gegen den SC Siegelbach II, die der Gegner am zweiten Spieltag wegen Personalmangels kurzfristig abgesagt hatte, wird am heutigen Donnerstag nachgeholt. Die SCK-Fußballerinnen sind gespannt, was für ein Team ihnen ab 19.15 Uhr gegenübersteht, denn die Regionalliga-Reserve hat erst ein Spiel bestritten, auch das Heimspiel am zurückliegenden Wochenende fand nicht statt. Die Gäste haben immerhin schon einen Dreier eingefahren, das Team von Michael Malinka wartet dagegen noch auf seinen ersten Saisonsieg.