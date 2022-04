Einen zweiten Anlauf unternehmen die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach, um in die Verbandsliga-Aufstiegsrunde zu starten. „Dieses Mal sollte wettertechnisch nichts dazwischenkommen“, sagt Trainer Michael Malinka mit einem Schmunzeln. Zumindest ist am Sonntag nicht wieder mit einem Wintereinbruch zu rechnen, wenn der SCK um 17 Uhr die SG Ingelheim/Drais begrüßt. Die Gäste sind erfolgreich in die zweite Saisonhälfte eingestiegen – mit einem 6:0 über die DSG Breitenthal.