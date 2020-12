Region Rhein-Nahe

Geboren ist Laura Freigang in Kiel, für Eintracht Frankfurt spielt sie in der Frauen-Bundesliga. Heimisch aber fühlt sich die 22-Jährige, wie sie selbst sagt, im Südwesten, in Rheinland-Pfalz. Rund um Mainz hat sie mit dem Fußball angefangen, dort hat sie auch die ersten Schritte in Richtung einer Profikarriere gemacht. In diesem Jahr gab sie ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft, für die sie bei drei Einsätzen bereits vier Tore erzielt hat, darunter ein Hattrick im EM-Qualifikationsspiel gegen Griechenland.