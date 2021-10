Rüdesheim

Klatsche vermeiden

Die Aufgabe, die dem VfL Rüdesheim in der Frauenfußball-Verbandsliga bevorsteht, könnte kaum schwerer sein. Er tritt am Sonntag um 17.30 Uhr beim Tabellenzweiten an. Der SV Ober-Olm stellt die stärkste Abwehr der Liga, hat erst ein Gegentor zugelassen, und auch offensiv ist er mit 17 Treffern in drei Spielen eine Macht. Der VfL wartet hingegen noch auf seinen ersten Sieg.