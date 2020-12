Keine Entspannung

Archivierter Artikel vom 05.03.2020, 19:39 Uhr

Die Vorbereitung litt unter verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen ebenso wie unter den Platzverhältnissen. „Wir haben es mehr oder weniger auf Soccerhalle und Fitnessstudio begrenzt“, sagt der Coach. Das Heimspiel am Samstag (18 Uhr) gegen Wormatia Worms sieht er nicht nur deshalb eher als Testspiel an – vorausgesetzt, der Platz ist überhaupt bespielbar. Fußballerisch liegen Welten zwischen dem abstiegsbedrohten VfL und dem Spitzenreiter. Thomas: „Worms ist nicht unser Maßstab. In der Rückrunde haben wir fünf Spiele, in denen wir sagen, das ist unser Maßstab, da können wir punkten, um vielleicht noch die Klasse zu halten.“ tip