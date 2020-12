Archivierter Artikel vom 13.09.2020, 21:02 Uhr

Kirn-Sulzbach

Görgen findet Lücke

Erfolgreich sind die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach in die Verbandsliga-Saison gestartet. Den 1. FFC Ludwigshafen bezwangen sie mit 1:0 (0:0). „Der Auftakt ist geglückt. Wir haben die drei Punkte und zu Hause gewonnen, was will man mehr zum Ligastart“, sagte Michael Malinka.