Archivierter Artikel vom 06.03.2020, 15:56 Uhr

Breitenthal

DSG muss Fols stoppen

Am Samstag um 16 Uhr empfängt die DSG Breitenthal in der Frauenfußball-Verbandsliga den TuS Heltersberg. Aufgrund der Wetterlage findet das Spiel auf dem Hartplatz in Mackenrodt statt. DSG-Trainer Oliver Hebel beobachtete den Gegner bei seinem Nachholspiel.