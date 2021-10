Breitenthal

DSG erwartet ein Kampfspiel

Am Samstag um 17 Uhr gastiert die DSG Breitenthal in der Frauen-Verbandsliga beim SV Obersülzen. Die beiden Fußballteams stehen in der Tabelle nahe beieinander. Der SV Obersülzen, der zuletzt mehrfach personelle Probleme hatte und das Spiel beim SC Siegelbach II ausfallen ließ, belegt derzeit Platz zwölf mit nur einem Punkt aus zwei Partien, während die DSG mit zwei Punkten aus drei Spielen auf Platz zehn rangiert.