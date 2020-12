Mackenrodt

Die DSG Breitenthal teilte sich in der Frauen-Verbandsliga bei ihrem ersten Spiel nach der Winterpause mit dem TuS Heltersberg die Punkte. 1:1 hieß es am Ende auf dem Hartplatz in Mackenrodt. In der ersten Halbzeit ließ die DSG einige Chancen liegen, hatte allerdings bei zwei Pfostentreffern des Gegners (18./ 45.) ziemliches Glück, nicht in Rückstand zu geraten.