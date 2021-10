Der Knoten bei den Verbandsliga-Fußballerinnen des VfL Rüdesheim will einfach nicht platzen. Auch im Derby gegen die DSG Breitenthal gingen sie leer aus, während die Gäste mit dem 1:0 (1:0) am Rosengarten ihren ersten Saisonsieg feierten. „Wir haben im Moment kein Glück, haben gut gespielt, es aber wie schon in der Vorwoche nicht geschafft, die Punkte einzufahren“, resümierte ein enttäuschter Alexander Thomas.