Kirn-Sulzbach

Die Serie soll zu Hause halten

Ungeschlagen sind die Fußballerinnen des SC Kirn-Sulzbach in der Verbandsliga. Ihre Serie wollen sie am heutigen Samstag, 16 Uhr, gegen den SV Bretzenheim ausbauen. „Es ist ein Heimspiel, da wollen wir natürlich was holen“, sagt SCK-Trainer Michael Malinka, der anfügt: „Die Ausbeute mit fünf Punkten aus den ersten drei Spielen war gut, wenn auch die Unentschieden vielleicht ein bisschen glücklich waren.“ Die Gäste sind nicht ganz so gut gestartet, haben bisher drei Zähler auf der Habenseite.