Der erste Sieg soll her

Rüdesheim

Den ersten Saisonsieg haben die Fußballerinnen des VfL Rüdesheim im Blick, wenn sie am heutigen Samstag um 18 Uhr den SV Obersülzen auf heimischer Anlage begrüßen. Der VfL hat erst einen Punkt aus vier Verbandsliga-Spielen geholt, doch der Gast aus Obersülzen steht mit vier Zählern auch nicht viel besser da. „Wir haben vergangenes Jahr zu Hause gegen Obersülzen gewonnen, das sollte auch dieses Mal unser Ziel sein“, sagt VfL-Trainer Alexander Thomas und schickt einen Appell an sein Team hinterher: „Wenn wir in dieser Saison aus eigener Kraft die Klasse halten wollen, müssen wir anfangen zu gewinnen.“ Nach dem Auftritt vor Wochenfrist in Kirn-Sulzbach ist er guter Dinge, dass sich sein Team dieses Mal belohnen kann.