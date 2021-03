Besonderes Erlebnis auf dem Betze

Wer sich für die Anfänge des Frauenfußballs an der Nahe interessiert, der stößt zwangsläufig auf einen Vereinsnamen: Borussia Kirn. Der Verein aus der Bierstadt war zweifelsohne so etwas wie ein Vorreiter. Er stellte bereits vor der offiziellen Erlaubnis durch den Deutschen Fußball-Bund im Jahr 1970 ein Team, und er brachte in Heidi Ellmer auch die vielleicht erfolgreichste Spielerin der Region hervor, schließlich war die Hahnenbacherin – wir berichteten bereits ausführlich – an allen großen Erfolgen des ersten Deutschen Meisters TuS Wörrstadt beteiligt.