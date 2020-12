Baumholder

Eine spannende Saison steht den Fußball-Frauen des VfR Baumholder ins Haus. Das Team unter der Leitung von Trainerin Melissa Lauer tritt in der neu formierten Landesliga Westpfalz an, die Anfang September starten soll. Durch zahlreiche Neuzugänge und nur einen Abgang wurde der Kader in der Breite deutlich verstärkt und zählt nun mehr als 20 Spielerinnen. Zum Saisonziel hat sich die Mannschaft den Nichtabstieg gesetzt.