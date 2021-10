Abschluss-Glück fehlt dem VfL

Der Knoten bei den Verbandsliga-Fußballerinnen des VfL Rüdesheim will einfach nicht platzen. Auch im Derby gegen die DSG Breitenthal gingen sie leer aus, während die Gäste mit dem 1:0 (1:0) am Rosengarten ihren ersten Saisonsieg feierten. „Wir haben im Moment kein Glück, haben gut gespielt, es aber wie schon in der Vorwoche nicht geschafft, die Punkte einzufahren“, resümierte ein enttäuschter Alexander Thomas. Der VfL-Trainer schob hinterher: „Ein Unentschieden wäre mehr als gerecht gewesen.“ Immerhin sind mittlerweile die Punkte der ausgefallenen Partie gegen Schott Mainz II gutgeschrieben, sodass der VfL vier Zähler auf dem Konto hat.