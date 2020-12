Holzbach

Den ersten Spieltag in der Regionalliga Südwest durften sich die Fußballerinnen des SV Holzbach – in Rot mit Sophie Fritzen (Nummer 15) und Stella Adam – noch von der Couch aus ansehen, denn der frisch gebackene Rheinlandpokalsieger hatte als erstes Team der 15er-Klasse spielfrei. Ein Ergebnis dürfte von besonderem Interesse gewesen sein, denn der SV Göttelborn, am Sonntag um 14 Uhr in Holzbach zu Gast, spielte gegen die SG Fidei und bezwang diese 6:0.