Urbar/Rübenach

Am dritten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga haben die Frauen des FC Urbar den ersten Punkt der Spielzeit eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Steffen Hondrich spielte vor heimischem Publikum 1:1 (0:0) gegen die FSG Saarburg-Serrig. Die Fußballerinnen des FV Rübenach bekamen dagegen nicht die Möglichkeit, an den Auswärtserfolg beim SV Rengsdorf anzuknüpfen. Das Heimspiel der Rübenacherinnen gegen den SV Ellingen musste aufgrund eines Coronaverdachtfalles in den Reihen des Gegners abgesagt werden.