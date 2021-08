Für die Fußballmannschaft des TuS Immendorf steht an diesem Samstag ab 16 Uhr die erste Runde im Wettbewerb um den DFB-Pokal der Frauen an. Der Fußball-Bezirksligist trifft im Leimbachstadion in Siegen auf die in der Regionalliga West spielenden Sportfreunde Siegen. Immendorfs Trainer Michael Schilff erwartet ein kampfbetontes Spiel, sieht seine Mannschaft allerdings nicht komplett chancenlos.