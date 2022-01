Seit zwei Wochen befinden sich die Fußball-Frauen des SC 13 Bad Neuenahr nunmehr schon wieder in der Vorbereitung auf die Rückrunde in der Regionalliga Südwest. Am Sonntag (15.15 Uhr) bestreitet die Mannschaft von Trainer Anne-Kathrine Kremer bei West-Regionalligist Vorwärts SpoHo Köln nun ihr erstes Testspiel.