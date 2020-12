Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 14:48 Uhr

Saarburg

SVN-Frauen: Bitteres 3:4

Ein turbulentes Fußballspiel gab es in der Frauen-Rheinlandliga zu sehen, mit dem schlechteren Ende für den SV Niederburg, der mit 3:4 (1:1) bei der FSG Saarburg-Serrig verlor. Das erste Saisonspiel hatte der SVN gegen Urbar 4:2 gewonnen. In Saarburg brachte Jacqueline Glass die Gäste nach 28 Minuten in Führung, zur Pause stand es 1:1.