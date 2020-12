Holzbach

Im Hunsrückstadion kann sich der Mähroboter „warmlaufen“. Durch ein 4:0 (1:0) gegen den Regionalliga-Konkurrenten SG Fidei Schleidweiler zogen die Fußballerinnen des SV Holzbach ins Rheinlandpokalfinale am Sonntag in Simmern ein. Gegner wird Ligarivale TuS Issel sein (2:1-Sieger in Bitburg). Zweimal Laura Rode, Anna Sauer und Lena Kliebe sorgten für das klare Ergebnis in einer vom SVH überlegen geführten Partie vor 95 Zuschauern in Holzbach.