Bevor es am Sonntag (13 Uhr) für die Fußballerinnen des SV Holzbach zum TuS Wörrstadt und damit zum unmittelbaren Tabellennachbarn in der Regionalliga Südwest geht, haben die Frauen das spielfreie Wochenende genutzt, um tatsächlich zur Ruhe zu kommen. „Eigentlich wollte ich sonntags trainieren“, so Coach Peter Aßmann. Allerdings habe die Mannschaft in der Woche davor drei sehr intensive Einheiten absolviert, sodass er guten Gewissens trainingsfrei gegeben habe.