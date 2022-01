Seit rund einer Woche befindet sich auch das beste Frauenteam wieder in der Vorbereitung auf die restliche Runde, die in der Fußball-Regionalliga Südwest für den SV Holzbach am 13. März mit dem Heimspiel gegen Riegelsberg weitergeht. Weiter geht es kommende Saison auf alle Fälle mit Trainer Peter Aßmann. Der erste Test indes fiel ins Wasser.