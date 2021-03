Plus Gehlert

Spenden statt Punkte: Gehlerts B-Juniorinnen für guten Zweck aktiv

Am liebsten würden sie sich in diesen Tagen auf das erste Spiel des Jahres in der Fußball-Regionalliga Südwest vorbereiten, doch auch die B-Juniorinnen des SV Gehlert sind aufgrund der Corona-Pandemie gezwungen, geduldig zu bleiben und auf eine Entscheidung zu warten, wie es mit der seit Ende Oktober unterbrochenen Saison weitergeht. Gemeinsam mit ihrem Trainer Joachim Langenbach hat die erfolgreiche Mannschaft die schwierige Zeit aber genutzt, um sich für eine gute Sache zu engagieren.