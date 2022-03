Zweites Heimspiel hintereinander: Für die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Holzbach steht nach der Startniederlage am vergangenen Woche gegen den 1. FC Riegelsberg (1:4) nun die Partie gegen den SC Siegelbach. Es wird ein Duell auf Augenhöhe am Sonntag (17 Uhr) auf dem Simmerner Kunstrasen. Ein Duell, in dem Holzbach unter Druck steht, für die bald anstehende Abstiegsrunde einen Dreier einzufahren.