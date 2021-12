Ein turbulentes Spiel haben die Frauen der SG 99 Andernach zum Jahresabschluss in der 2. Frauenfußball-Bundesliga erlebt. Nach einer sicher geglaubten 3:1-Führung verspielten die Bäckermädchen durch zwei Gegentore in der zweiten und dritten Minute der Nachspielzeit den Sieg. So trennten sie sich mit einem 3:3 (3:1)-Unentschieden vom Tabellennachbarn FSV Gütersloh.