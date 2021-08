Nach einer sechswöchigen Vorbereitung startet die SG 99 Andernach in ihre nunmehr vierte Saison der Vereinsgeschichte auf zweithöchster Fußball-Ebene in Deutschland. Die 2. Frauen-Bundesliga ist nach einer Corona-bedingten Übergangsphase wieder eingleisig und mit 14 zum Teil recht namhaften Mannschaften erneut hochkarätig besetzt. Zum Auftakt gastiert die Borussia aus Bocholt im Andernacher Stadion. Angepfiffen wird die Begegnung am Sonntag um 14 Uhr.