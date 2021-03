SG 99 setzt sich mit Köpfchen an die Spitze – Andernach übernimmt mit 2:0-Sieg in Würzburg die Tabellenspitze

Es ist zwar nur die oft geschmähte „Momentaufnahme“, aber genießen sollten sie es trotzdem: Mit dem fünften Sieg im sechsten Saisonspiel, dem 2:0 (0:0) beim Tabellenvorletzten Würzburger Kickers, haben die Fußballerinnen der SG Andernach in der 2. Bundesliga Süd die Tabellenführung übernommen. Dank der glänzenden Tordifferenz vor dem 1. FC Köln, der ein Spiel weniger ausgetragen hat. Allerdings bestätigte sich aus Andernacher Sicht erneut die Erkenntnis, dass in dieser Liga die Unterschiede in der Tabelle häufig deutlicher ausfallen als auf dem Platz.