Bis auf ein Spiel ist die Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga Süd beendet. Die Frauen der SG 99 Andernach gehen trotz zweier Heimniederlagen zum Abschluss als Tabellenzweiter in die acht Spiele der Rückserie. Die beginnt am Sonntag (11 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Nach dem 0:4 beim souveränen Spitzenreiter 1. FC Köln am Mittwoch liegen die Bayern weiter vier Punkte hinter den Bäckermädchen, haben aber noch die Partie beim sieglosen Schlusslicht 1. FFC Niederkirchen nachzuholen.