Meppen. „Alles kann, nichts muss“ war das Motto der Andernacher Fußballerinnen vor ihrem Auswärtsspiel beim Zweitliga-Tabellenführer und Aufstiegsfavoriten SV Meppen. Nach 90 spannenden und unterhaltsamen Minuten plus Nachspielzeit hielten die Bäckermädchen zwar nicht alles in Händen, doch nach dem 1:1-Endstand traten sie hochzufrieden mit einem Punkt im Gepäck die Heimreise an.