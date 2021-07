Trainingsauftakt der SG 99 Andernach: Mit nahezu komplettem Kader startete der Zweitligist aus der Bäckerstadt, welcher die Vorsaison in der 2. Frauen-Bundesliga Süd auf einem guten dritten Tabellenrang abschloss, in die Vorbereitung auf die mittlerweile wieder eingleisige Spielklasse, die am 15. August mit 14 Mannschaften ihren saisonalen Lauf nehmen wird. Voraussichtlich starten die Bäckermädchen mit einem Heimspiel in die Spielzeit 2021/2022.