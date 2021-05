SG 99 Andernach ist fast am rettenden Ufer angekommen

Jetzt sollte der Klassenverbleib nur noch Formsache sein für die Zweitligafußballerinnen der SG 99 Andernach. Nach dem 2:1-Auswärtssieg bei der U 20 der TSG Hoffenheim steht schon mal fest, dass die Bäckermädchen nicht mehr direkt absteigen können. „Jetzt wollen wir mit einem weiteren Sieg am Sonntag gegen Würzburg endgültig alles klarmachen“, kündigte SG-Trainerin Isabelle Hawel nach dem Schlusspfiff in Sinsheim an und bilanzierte. „Heute sind wir sowohl mit der Leistung als auch mit dem Ergebnis mehr als zufrieden.“