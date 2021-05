SG 99 Andernach holt drei wichtige Punkte gegen die U 20 von Bayern München

Das war ein großer Schritt in Richtung Happy End. Mit dem 3:1 (1:0)-Heimsieg gegen die U 20 des FC Bayern München sind die Zweitliga-Fußballerinnen der SG 99 Andernach nach mageren Wochen eindrucksvoll in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei nunmehr 21 Punkten stehen die Aussichten bestens, am Ende der Saison weder mit einem der drei Abstiegsplätze noch mit dem Relegationsrang etwas zu tun zu haben. „Die Spielfreude ist zurück“, freute sich SG-Stürmerin Antonia Hornberg, die mit einem eigenen Treffer und zwei Torvorlagen auch ihre eigene Durststrecke beendete.