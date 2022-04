SC 13 Bad Neuenahr will jetzt zumindest Platz zwei verteidigen

Für Frauenfußball-Regionalligist SC 13 Bad Neuenahr dürfte in Sachen Meisterschaft der Zug mit der 3:4-Niederlage bei Wormatia Worms abgefahren sein. Mit sieben Punkten Vorsprung hat der 1. FC Saarbrücken bei noch vier ausstehenden Spielen in der Meisterrunde nun beste Karten auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Zum direkten Aufeinandertreffen des SC 13 mit den Saarländerinnen kommt es am kommenden Wochenende in Mayen. Zuvor muss Bad Neuenahr ein weiteres Mal auswärts ran. Am Sonntag (13.30 Uhr) gastiert die Elf von Trainerin Anne-Kathrine Kremer beim 1. FC Riegelsberg.