Die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr haben Tribut für ihren hart erkämpften Einzug in Finale im Wettbewerb um den Rheinlandpokal zahlen müssen. Zwei Tage nach dem dramatischen 6:3-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den TuS Montabaur gab es für die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrin Kremer zum Auftakt in der Meisterrunde in der Regionalliga beim VfR Wormatia Worms eine Niederlage.