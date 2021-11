SC 13 Bad Neuenahr verabschiedet sich mit schwerem Heimspiel in die Winterpause

In ihrem letzten Spiel des Jahres in der Regionalliga Südwest stehen die Fußballerinnen des SC 13 Bad Neuenahr vor einer schweren Aufgabe. Die Mannschaft von Trainerin Anne-Kathrine Kremer erwartet als Tabellenzweiter am Sonntag (14 Uhr) im Mayener Nettetalstadion den 1. FC Riegelsberg. Die Saarländerinnen rangieren auf Platz fünf in der Tabelle und blieben zuletzt dreimal in Folge ohne Gegentreffer. Überhaupt zählt die Defensive der Gäste mit nur sechs Gegentreffern in acht Spielen zu den besten der Liga.