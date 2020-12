Bad Neuenahr

An Spieltag fünf in der Frauenfußball-Regionalliga Südwest empfängt der SC 13 Bad Neuenahr im Apollinarisstadion am Sonntag (14 Uhr) den VfR Wormatia 08 Worms. Die Pfälzerinnen sind direkter oberer Tabellennachbar des SC 13 mit drei Punkten mehr auf dem Konto.